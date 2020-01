Bayern-Sportdirektor Salihamidzic erklärt Transfer von Odriozola - Debüt schon gegen Schalke?

Odriozola will gegen Schalke auflaufen: "Ich bin bereit zu spielen"

Der Neuzugang selbst freut sich auf die Zeit beim FC Bayern und hofft, schon gegen Schalke am Samstag Spielpraxis zu sammeln. " Ich bin bereit zu spielen. Ich weiß, dass der Anspruch beim FC Bayern sehr hoch ist. Ich habe nicht viel gespielt in der letzten Zeit, aber ich denke schon an das Spiel gegen Schalke. Ich hoffe, dass ich da auch auflaufen kann ", so der 24-Jährige. Vor dem Wechsel zum FC Bayern holte er sich Rat bei seinen spanischen Landsmännern Javi Martinez und Xabi Alonso. " Sie haben mir München empfohlen. Sie sagten, dass München eine schöne Stadt ist und Bayern ein toller Verein ".

Odriozola: "Mein erster Eindruck ist exzellent"

Vor der Pressekonferenz hatte der Neuzugang bereits am Training der Mannschaft teilgenommen. "Wir haben viele Spanier im Team. Mein erster Eindruck ist exzellent. Toni Kroos hat mir auch vorher erzählt, wie toll es hier ist. Ich könnte nicht glücklicher sein. Wir werden hier sehr viel Spaß haben", so der Spanier. Vor seiner Zeit bei Real Madrid spielte er für Real Sociedad in der spanischen Liga. Bis vor vier Jahren war er noch offensiver Mittelfeldspieler, jetzt sehe er sich aber selbst als Verteidiger. Vertraglich ist der Spanier nur bis Sommer an die Bayern gebunden, seine Zukunft danach ist noch offen. Medienberichten zufolge soll Bayern sich keine Kaufoption gesichert haben. "Das was zählt ist heute. Jetzt bin ich Spieler von Bayern, hier will ich alles geben. Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt", so Odriozola.