FC Bayern sagt öffentliches Training am Sonntag ab: Schlechtes Zeichen für Trainer Niko Kovac?

Der FC Bayern wird sein Training am Sonntag nicht wie geplant öffentlich abhalten. Das teilte der Klub am Samstagabend nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt ohne weitere Angabe von Gründen mit. Man bitte "alle Fans um Verständnis" hieß es in einer kurzen Meldung auf der Homepage des Vereins. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Entschluss und einer möglichen Entlassung von Trainer Niko Kovac gibt, blieb damit offen.