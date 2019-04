FC Bayern zeigt wohl Interesse an Nizzas Youcef Atal - Kommt der nächste Verteidiger?

Folgt auf Benjamin Pavard und Lucas Hernández bald der dritte neue Verteidiger beim FC Bayern? Wie es scheint haben die Münchner einen hohen Bedarf an defensiven Spielern für die Außenbahn. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Telegraph interessieren sich die Scouts des Rekordmeisters für Youcef Atal vom OGC Nizza. Der 22-jährige Algerier stehe demnach bei mehreren Top-Klubs auf dem Zettel - so buhlen offenbar auch der FC Chelsea und Atlético Madrid um den jungen Defensivmann.

Offiziell ist Atal noch bis 2023 vertraglich an den Ex-Klub von BVB-Trainer Lucien Favre gebunden. Es stehe allerdings eine Ausstiegsklausel im Raum, die es dem Algerier ermöglichen würde, Nizza zu verlassen - aber die hat es in sich. Ganze 40 Millionen Euro müsste der FC Bayern locker machen, damit er den vierten Sommer-Transfer perfekt machen könnte. Atal scheint sich an der Côte d'Azur allerdings wohlzufühlen. Als absoluter Leistungsträger beim OGC konnte er bereits sechs Treffer beisteuern - drei davon erzielte er alleine im letzten Spiel gegen EA Guingamp.