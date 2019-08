Ex-Bayern-Star Olic: Ivan Perisic ist kein Sané-Ersatz, sondern eine "A-Lösung"

Ex-Bayern-Profi Olic vergleicht Perisic mit sich selbst

Ivica Olic: Coutinho "in jeder Mannschaft willkommen"

Das sei auch Coutinho, ein echter Weltklasse-Spieler. "In der vergangenen Saison konnte man beim FC Barcelona nicht sehen, was er zuvor bereits beim FC Liverpool geleistet hat", erklärte Olic, der von 2013 bis 2015 unter Niko Kovac in der kroatischen Nationalmannschaft aktiv war. "Aber sein Name und die Erfahrung, die er hat, reichen, um erleichtert zu sein. So ein Spieler ist in jeder Mannschaft auf dieser Welt willkommen." Olic glaubt, dass der Brasilianer rasch wieder das Niveau erreichen werde, das er in Liverpool hatte.