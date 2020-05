Oliver Kahn: Nübel-Wechsel zum FC Bayern war "sinnvolle Entscheidung" – Leihe "ausgeschlossen"

Oliver Kahn hat den bevorstehenden Transfer von Alexander Nübel zum FC Bayern München ausdrücklich gegen Kritik verteidigt. Der Wechsel habe trotz der Vertragsverlängerung mit Stammtorwart Manuel Neuer "absolut Sinn gemacht", sagte der Vorstand des Rekordmeisters in der TV-Sendung Sky90 - auch wenn der Noch-Schalker in den nächsten drei Jahren wohl in erster Linie auf der Bank sitzen wird. Nübel, so Kahn weiter, sei eines der größten deutschen Torwart-Talente.