FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn über die Auswirkungen der Corona-Krise und die Arbeit mit Hansi Flick

Ein halbes Jahr ist sie alt, die Ära von Oliver Kahn als Macher beim FC Bayern München. Der 50-Jährige, der bereits von 1994 bis 2008 als Spieler beim Rekordmeister war, gehört seit Januar dem Vorstand an. Er hätte sich vermutlich einen weniger herausfordernden Einstieg gewünscht - die Coronavirus-Pandemie und zahlreiche offene Baustellen im Kader ließen den Profifußball kaum zur Ruhe kommen, obwohl der Spielbetrieb pausierte. "Meine ersten Monate standen stark unter dem Einfluss der Corona-Krise", sagte Kahn in einer Sonderbeilage der Sport Bild in der Bild am Sonntag. "Wir alle mussten sehr flexibel agieren, jeden Tag auf Basis neuer Entwicklungen und Erkenntnisse Entscheidungen treffen."