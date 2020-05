Bald wieder Fans in der Allianz Arena? Bayern-Vorstand Oliver Kahn denkt an rund "10.000 Zuschauer"

Vorstandsmitglied Oliver Kahn vom FC Bayern München kann sich vorstellen, demnächst bei Heimspielen des FCB trotz der Coronavirus-Pandemie wieder Zuschauer in die Allianz Arena zu lassen. Es habe entsprechende Überlegungen dazu gegeben, räumte Kahn am Sonntag in der Sendung Sky 90 ein. Es gehe dabei jedoch nur um einen "Bruchteil der Vollbesetzung, da liegen wir bei 10.000 oder 11.000 Zuschauern", sagte der frühere Weltklasse-Torwart, der seit Jahresbeginn 2020 dem Bayern-Vorstand angehört und 2022 Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden beerben soll. Allerdings unterstrich Kahn auch die Notwendigkeit, die entsprechenden Hygienemaßnahmen einzuhalten.