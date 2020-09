Bayern-Boss Oliver Kahn mahnt im Poker um David Alaba: "Leben nicht mehr in der Welt vor Corona"

Der FC Bayern München will den Vertrag mit David Alaba bei aller Wertschätzung für den Abwehrchef nicht um jeden Preis verlängern . Das gelte gerade in der Corona-Krise, deren finanzielle Auswirkungen auch der Krösus der Bundesliga deutlich spürt.

Kahn betont: "Immer wirtschaftliche Seite bedenken"

Vorstandsmitglied Oliver Kahn sagte im ZDF-Interview nach dem 8:0 der Bayern am Freitagabend im Saisonauftaktspiel gegen Schalke 04: "Man muss auch die Situation sehen: Wir leben nicht mehr in der Fußballwelt vor Corona. Wir leben in einer ganz anderen Fußballwelt." Der ehemalige Weltklasse-Torhüter ergänzte: „Da sind wir auch in der Verantwortung, immer die wirtschaftliche Seite zu bedenken“, betonte der 51-Jährige.