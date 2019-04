Rummenigge kündigt Karriereende beim FC Bayern an und bestätigt: Oliver Kahn wird Nachfolger

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrages 2021 verlassen und sein Amt an Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn übergeben. „Ich habe das dann genau 20 Jahre gemacht. Es ist ein guter Zeitpunkt, den Stab an Oliver Kahn zu übergeben“, sagte der 63-Jährige am Sonntagmorgen in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ und schloss aus, dem Klub als Berater erhalten zu bleiben.