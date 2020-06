Bayern-Vorstand Oliver Kahn über möglichen Sané-Transfer: "Man muss in dieser Zeit sehr vorsichtig agieren"

Seit gut einem Jahr umwirbt der FC Bayern Nationalspieler Leroy Sané. Machte dem deutschen Rekordmeister im vergangenen Sommer noch die schwere Kreuzbandverletzung des 24-Jährigen einen Strich durch die Rechnung, sorgt in diesem Jahr die Coronavirus-Pandemie für einen ungewohnt komplizierten Transfermarkt . Daran ändere nach Aussage von Vorstand Oliver Kahn auch der inzwischen feststehende Abschied von Sané aus Manchester nichts.

Am Freitag bestätigte City-Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz, dass der 2021 auslaufende Vertrag mit dem Angreifer nicht verlängert wird. "Er will zu einem anderen Klub gehen", erklärte der frühere Bayern-Trainer und ergänzte: "Ich weiß nicht, ob er in diesem Sommer oder im nächsten Sommer nach seinem Vertragsende geht." Ein Verkauf im Sommer wäre demnach die letzte Chance für den englischen Top-Klub, noch eine angemessene Ablösesumme zu kassieren. Fraglich ist allerdings, ob der deutsche Rekordmeister auch bereit ist, einen hohen, zweistelligen Millionenbetrag für den Nationalspieler zu zahlen.