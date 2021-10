"Wir waren permanent in Kontakt, mit dem Spieler und auch mit seinen Anwälten. Wir sind davon ausgegangen, dass genau dieses Ergebnis zustande kommt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn am ARD-Mikro im Vorfeld des Pokalspiels der Münchener gegen Borussia Mönchengladbach. "Wir haben das begleitet und sind jetzt alle froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist", so der Ex-Torhüter erleichtert. Hernandez stand in der Zweitrundenpartie am Mittwochabend in der Startelf des FC Bayern.