Oliver Kahn & Co. mit Flaschenbier: FC Bayern erhält Meisterschale in leerem Stadion

Der Ligachef mit Blick auf die Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten weiter: "Aber dass wir heute unsere Meisterschaft beenden, ist eine ganz große Leistung." Er dankte Behörden, den seit Monaten daheim gebliebenen Fans und allen Profis der Bundesliga und der 2. Liga . "Ich weiß, dass sie in den letzten Wochen unter sehr komplizierten Bedingungen versucht haben, Höchstleistung zu bringen. Damit habt Ihr dazu beigetragen, dass alle 36 Klubs der DFL diese Phase der Krise überstanden haben."

Am Ende seiner Worte zeigte Seifert schließlich auf Bayern-Kapitän Manuel Neuer und forderte diesen nonverbal auf, die Trophäe in die Höhe zu recken. Der Nationaltorhüter folgte und stemmte die "Salatschüssel" zu den Klängen von "We are the champions" im leeren Stadion in den Himmel. Es war bereits der achte Meistertitel nacheinander für den deutschen Rekordchampion - und gleichzeitig der wohl bizarrste der Klubgeschichte.