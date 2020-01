Neuer Bayern-Vorstand Oliver Kahn kündigt Gespräche mit Manuel Neuer und Alexander Nübel an

Oliver Kahn will angesichts des sich anbahnenden Konkurrenzkampfes zwischen Stammtorhüter Manuel Neuer und dem zur kommenden Saison verpflichteten Herausforderer Alexander Nübel das Gespräch mit den beiden Keepern suchen. Dies kündigte der frühere Weltklasse-Torwart am Dienstag bei seiner Vorstellung als neuer Vorstand des FC Bayern an. Danach werde man sehen, wie man "dieses Thema angeht", sagte der 50-Jährige und erwartet offenbar, dass Nübel seine neue Aufgabe nicht zu forsch angeht.