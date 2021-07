Transfers, Philosophie, Veränderungen: So will Oliver Kahn den FC Bayern führen

Seit dem 1. Juli hat der FC Bayern München einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Oliver Kahn beerbt früher als ursprünglich geplant den langjährigen Klubchef Karl-Heinz Rummenigge, der sich Ende Juni in den FCB-Ruhestand verabschiedet hatte. Nun sitzt der Ex-Nationaltorhüter im Chefsessel des deutschen Rekordmeisters, dessen Geschicke er gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer leitet, der im November 2019 die Nachfolge von Uli Hoeneß antrat. Anzeige

Am Montag stellten sich Kahn und Hainer auf der ersten Pressekonferenz Kahns als FCB-Vorstandschefs den Fragen der Journalisten. Es sollte nicht die einzige Premiere des Tages sein, denn währenddessen legte Julian Nagelsmann als neuer Cheftrainer an der Säbener Straße los - genau wie Ex-Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano, der bisher prominenteste Neuzugang der Bayern in diesem Sommer, in dem der FCB auch zwei Leistungsträger binden will. Kahn bekräftigte, dass mit den beiden Wackelkandidaten Leon Goretzka und Kingsley Coman "sehr, sehr gute Gespräche" über Vertragsverlängerungen geführt würden.

Der neue FCB-Boss Oliver Kahn sprach außerdem über...

... sein stufenweises Comeback: "Es war mein Bestreben; wenn der FC Bayern mich zurückholen will, dann sollten wir uns die nötige Zeit geben. Alles ist sehr komplex und groß geworden. Es wird Zeit brauchen, um sich in diesem Verein zurechtzufinden. Es waren spannende Monate, auch auf internationalem Parkett Kontakte zu knüpfen. Ich denke, ich bringe das nötige Rüstzeug mit."





... die schwierige Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge: "Es sind große Fußstapfen, das ist klar. Man muss auch nicht in den Fußstapfen weiterlaufen, wenn sie so groß sind. Man kann auch eigene Wege gehen. Sie (Rummenigge und Ehrenpräsident Uli Hoeneß, d. Red.) haben den FC Bayern geprägt und zu einem der weltbesten Vereine gemacht. Es sind große Herausforderungen. Wir alle beim FC Bayern sind gefordert, den Verein so erfolgreich wie möglich zu gestalten und in den einen oder anderen Bereichen weiterzuentwickeln."

Kahn will Zuschauer in die Stadien bringen: "Fans sind die Essenz" ... die anstehenden Herausforderungen: "Kurzfristig die größte Herausforderung ist, die Zuschauer Stück für Stück in die Stadien zu bringen. Der Fußball lebt von der Begeisterung, die Fans sind die Essenz. Wir haben eine sehr veränderte Fußball-Landschaft, es hat sich einiges verändert. Wir sehen, dass die finanzielle Lage vieler Klubs problematisch ist, dass viel Bewegung im europäischen Fußball ist. (...) Wir beschäftigen uns auch mit der jüngeren Generation, die ganz anders Fußball anschaut. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Der sportliche Bereich ist der Kern von allem. Wir klopfen uns nicht auf die Schultern, sondern schauen immer, wo wir uns verbessern können."

... die Ziele mit dem aktuellen Kader: "Natürlich ist es weiterhin unser Ziel, in München absoluten Weltklasse-Fußball zu zeigen. In Kombination mit jungen Spielern, die wir selbst ausbilden, und in Kombination mit internationalen Topstars. Wir wollen etwas schaffen, das noch nie jemandem gelungen ist: Dass es einer Mannschaft gelingt, zehn Mal in Folge Meister zu werden. Das ist etwas Außergewöhnliches. International wollen wir ganz vorn dabei sein und versuchen, die Champions League zu gewinnen. Wir bringen viel unternehmerisches Denken ein, wollen wirtschaftlich stark und potent sein, damit wir diese Dinge so weiter verfolgen können. Das wird keine einfache Geschichte. Wir sind überzeugt, dass wir all diesen Herausforderungen entgegen sehen können."

"Unser Kader ist im Moment sehr gut aufgestellt" ... die Qualität des Kaders: "Wir sind sehr überzeugt von dem Kader. Es sind einige Spieler zurückgekommen. Zirkzee, Richards (an Parma und Hoffenheim verliehen, d. Red.) - solche Spieler haben schon Entwicklungen genommen. Wir erwarten von Nagelsmann, auch solche Spieler zu entwickeln. Wir haben unsere Hausaufgaben früh gemacht. Unser Kader ist im Moment sehr gut aufgestellt."

... über die Eingewöhnungszeit von Trainer Julian Nagelsmann: "Beim FC Bayern muss der Erfolg sehr schnell kommen. Das ist kein Geheimnis. Wir sind überzeugt, dass wir mit Julian Nagelsmann den richtigen Trainer haben. Der FC Bayern ist sehr gefräßig, was Titel angeht. Wir erwarten von Julian, dass er auch das kann, dass er auch junge Spieler einbringt und weiterentwickelt, die wir vielleicht bisher kaum auf dem Zettel hatten. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm in eine neue Ära gehen können."

Upamecano-Transfer? "Wir machen keine Schnellschüsse" ... Neuzugang Dayot Upamecano, der am Montag an der Säbener Straße loslegte: "Wir erwarten von ihm, dass er die Leistungen bringt, die er in Leipzig bringt. Wir machen keine Schnellschüsse beim FC Bayern. Alles, was er als Verteidiger mitbringt. Mit seinem Aufbauspiel, seiner Zweikampfstärke, da kann er uns weiterhelfen. Der FC Bayern kauft keinen Spieler für 40 Millionen Euro, von dem wir nicht restlos überzeugt sind."

... über die enttäuschten Nationalspieler aus Deutschland und Frankreich, die bei der EM frühzeitig ausgeschieden sind: "Diese Spieler haben jetzt erstmal ihren verdienten Urlaub. Ich habe das auch erlebt, musste nach Enttäuschungen irgendwann wieder im Klub anfangen. Das sind absolute Vollprofis, die nicht so lange brauchen, um mit Enttäuschungen umzugehen. Das gehört auch zum Job. Ich sage immer: Gewinnen ist einfach, dann aber auch die andere Seite zu erleben, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Die Motivation wird weiter hoch sein, bis zur WM ist es ja auch nicht mehr so weit hin. Wir haben Großes beim FC Bayern vor, da bleibt nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken."

... über eine Ära, die er beim FC Bayern prägen kann - genau wie Rummenigge vielleicht 20 Jahre lang? "Da wäre ich vorsichtig (lacht). Wenn es mir Spaß macht kann ich mir das auch vorstellen. In solchen Zeiträumen denke ich nicht. Ich konnte mich anderthalb Jahre sehr gut vorbereiten. Wir wollen unseren Fans auf der ganzen Welt weiter Weltklasse-Fußball und ein Weltklasse-Fanerlebnis bieten."

"Ich bin einer, der Menschen mitnimmt und teilhaben lässt" ... über Veränderungen, die er anstrebt und den Bayern-Campus: "Der FC Bayern ist kein Klub, wo man alles umwerfen muss. Wenn jemand neues kommt, gibt es auch immer charakterliche Veränderungen. Ich bin einer, der Menschen mitnimmt und teilhaben lässt. Es wird sich ein bisschen was im Führungsstil ändern. Ich bin ein strategischer Mensch. Der Prozess des Planens ist wichtig. Es gibt immer Hausaufgaben und Optimierungen, die man machen kann. (...) Wir haben gesehen, dass sich jüngere Spieler aus dem Campus entwickelt haben. Das beste Beispiel ist Jamal Musiala, der es kurzfristig sogar in den EM-Kader geschafft hat. Der Campus wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Es wird darum gehen, kontinuierlich Spieler zu entwickeln, vielleicht nicht unbedingt Spieler, die sofort bei den Profis weiterhelfen, sondern auch Spieler, die man auch ausleihen kann, damit sie dann gestärkt zurückkommen."

