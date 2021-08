Bayern-Boss Kahn über Comeback-Gerüchte um Ribéry, den Messi-Hype und die Kimmich-Zukunft

Eine angeblich kurz bevorstehende Vertragsverlängerung von Nationalspieler Joshua Kimmich wollte Kahn hingegen nicht kommentieren. "Da werden wir dann Auskunft geben, wenn es soweit ist und nicht vorher", stellte der neue Bayern-Boss klar. Die Bild hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass der Mittelfeldlenker seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum Sommer 2026 verlängern soll. Einhergehen soll das neue Papier mit verdoppelten Bezügen, die ihn in die Gehaltsklasse der Führungskräfte Manuel Neuer und Thomas Müller hieven sollen.

So denkt Bayern-Boss Kahn über den möglichen Messi-Wechsel zu PSG

Messi musste den FC Barcelona nach 21 Jahren verlassen, weil die Regeln des Financial Fair Play in Spanien einen neuen Vertrag des mittlerweile 34 Jahre alten Argentiniers mit dem hoch verschuldeten Klub nicht möglich gemacht hatten. PSG sei eine Möglichkeit, hatte Messi bei einer Pressekonferenz zum Abschied am Sonntag bestätigt. "So sehr ich alle Spieler schätze, die bei Paris Saint-Germain auflaufen", meinte Kahn weiter. "Es wird sich zeigen müssen, ob das dann auch eine Mannschaft ist, ein Team ist, ob sich alles zusammenfügt."