FC Bayern in Katar: Oliver Kahn reist an - Serge Gnabry vor vorzeitiger Abreise

Oliver Kahn hat nach der nächtlichen Ankunft in Katar die ersten Gespräche mit den Profis des FC Bayern geführt. Das neue Vorstandsmitglied gesellte sich im Trainingslager am Mittwoch beim Frühstück zur Mannschaft und schaute nach einem ersten Austausch mit Hasan Salihamidzic gemeinsam mit dem Sportdirektor beim Training zu. Kahn hielt sich weitgehend unter einem Sonnenzelt auf, plauderte dort auch mit Trainer Hansi Flick. Der 50-Jährige blieb insgesamt im Hintergrund, schrieb aber für Fans Autogramme.

„Der sportliche Bereich ist der Kern, die Mannschaft ist das Entscheidende. Ich möchte mir einen Einblick verschaffen, wie die Stimmung ist“, hatte Kahn am Dienstag bei seiner Vorstellung in München zum Besuch im Trainingslager gesagt. Er wird am Freitag mit der Mannschaft zurück in die Heimat fliegen, wo die Bayern am Samstag (15.30 Uhr) ein Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg bestreiten. Auch diese Partie wird sich Kahn anschauen.

Ob einer der Top-Stars sich dann unter den Augen des neuen Bosses präsentieren wird, scheint allerdings fraglich: Serge Gnabry wird weiterhin von hartnäckigen Problemen an der Achillessehne geplagt. Möglicherweise wird der Nationalspieler das Vorbereitungscamp der Münchner sogar vorzeitig verlassen, um sich in der Heimat weiteren Untersuchungen und Behandlungen zu unterziehen. Flick stellte am Mittwoch jedenfalls in Frage, ob Gnabry in Doha noch an einem Training mit der Mannschaft teilnehmen werde.