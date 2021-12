Bayern-Boss Oliver Kahn in Vorstand der Klub-Vereinigung ECA gewählt: "Mit Erfahrung einen Beitrag leisten"

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat seinen Sitz im Vorstand der Europäischen Klub-Vereinigung ECA offiziell eingenommen. Dies teilte die ECA nach ihrem Treffen in Paris am Donnerstag mit. Der ehemalige Nationaltorwart wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt; er tritt die Nachfolge von Michael Gerlinger, Direktor Recht beim deutschen Rekordmeister, an.