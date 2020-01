Erster Auftritt als Bayern-Vorstand: Die PK mit Oliver Kahn im Liveticker

Jetzt spricht der "Titan". Oliver Kahn wird am Dienstagvormittag (11.00 Uhr) auf großer Bühne erstmals öffentlich das Wort als Vorstandsmitglied des FC Bayern ergreifen . In der Münchner Allianz Arena präsentieren der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Vereinspräsident Herbert Hainer jenen Mann, den n och Uli Hoeneß als Bayern-Chef der Zukunft auserkoren hatte . Ex-Nationaltorhüter Kahn soll nach einer längeren Einarbeitungsphase in knapp zwei Jahren den dann 66 Jahre alten Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden des Bundesliga-Topclubs ablösen. Die versammelte Liga-Konkurrenz und viele Fußballfans werden den Auftakt des Projektes Kahn mit großer Neugier verfolgen.

Die meisten aktuellen Bayern-Profis kennen den "Titan" als Spieler nur aus dem Fernsehen. "Er ist ein Leader-Typ. Er war einer, der über Emotionen gekommen ist, der sehr erfolgreich gewesen ist in seiner Karriere", sagte Joshua Kimmich (25). "Natürlich ist das jetzt eine ganz andere Rolle, die er einnehmen wird. Ich weiß gar nicht so genau, was sich mit ihm verändert. Ich lasse das auf mich zukommen." Persönlich in Kontakt treten können die Spieler mit Kahn noch im aktuellen Trainingslager in Katar. Der künftige Bayern-Chef wird noch am Dienstag zum Team nach Doha fliegen. "Wir freuen uns alle, dass der Olli ins Trainingslager kommt. Er wird beim Training zuschauen, wir werden viele Gespräche führen", kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic an.