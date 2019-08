Offiziell! Oliver Kahn unterschreibt Vertrag als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

Die Rückkehr von Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn zum FC Bayern ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen mitteilte, fasste der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einen entsprechenden Beschluss. Dieser sei einstimmig erfolgt. Kahn unterschrieb einen Fünfjahres-Vertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zunächst nimmt der ehemalige Bayern-Kapitän eine Rolle als Mitglied des Vorstandes ein. Mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden.

Damit gibt es bei den Münchnern die zweite einschneidende Personalentscheidung binnen weniger Stunden. Am Donnerstagabend hatte Uli Hoeneß darüber informiert, dass er sich nach vier Jahrzehnten an der Spitze des Vereins zurückziehen werde. Der 67-Jährige wird nach Ablauf seiner Amtszeit auf der Mitgliederversammlung am 15. November nicht wieder als Präsident kandidieren. Auch den Vorsitz im neunköpfigen Aufsichtsrat will er in der ersten Sitzung nach der JHV zur Verfügung stellen.. Als einfaches Mitglied will Hoeneß dem Kontrollgremium „aber für die Dauer seiner Bestellung bis November 2023“ weiterhin angehören. Seine Nachfolge in beiden Spitzenämtern soll der langjährige Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen.

Bei der Sitzung am Donnerstag, in der Hoeneß den Aufsichtsrat offiziell über seine Pläne informierte, war offenbar auch Kahn bereits anwesend. Jedenfalls fuhr auch der frühere Weltklasse-Keeper, der zuletzt als Unternehmer, TV Experte, Werbe-Testimonial tätig war, am Abend an der Allianz Arena vor. Kahn und Hainer und gelten bei den Bayern seit Monaten als Wunschlösung für die Nachfolge von Hoeneß und Rummenigge. Kahn selbst hatte bereits im vergangen April erklärt, dass er und sein Ex-Klub in "guten Gesprächen" seien. Diese haben nun ihren erfolgreichen Abschluss gefunden. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

