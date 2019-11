FC Bayern nach Arbeitssieg gegen Piräus uneins - Neuer sieht "gute Leistung", Müller fehlt "Glanz"

Neuer zeigte sich im Interview bei Sky geradezu euphorisch: " Wir haben eine gute Leistung gezeigt und unser Spiel durchgezogen . Wir haben uns die Griechen zurechtgelegt, wie wir sie haben wollen", meinte Neuer, der sich besonders über das erste Spiel ohne Gegentor seit dem 21. September freute: "Das ist gut für das Selbstbewusstsein in der Defensive. Wir haben sehr gut nach vorn verteidigt und viele Bälle erobert", so der deutsche Nationalspieler. "Man muss auch mal clever spielen und defensiv gut stehen und arbeiten. Das war für uns auch eine Priorität."

Thomas Müller kritisiert FC Bayern: "Zu spät belohnt"

Thomas Müller, der in der Startelf den Vorzug vor Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho erhielt , stimmte Neuer nicht komplett zu - und schlug auch kritische Töne an: "Vielleicht hat uns aufgrund des Arbeitsaufwands etwas der Glanz gefehlt. 2:0 war nicht das höchste der Gefühle", sagte der 30-Jährige bei Sky. Die Bayern seien laut Müller zwar "dominant und aggressiv" aufgetreten - allerdings stellte er auch fest: "Wir haben uns zu wenig und zu spät belohnt. Manchmal waren wir zu hektisch und haben aus unserem Pressing zu wenig gemacht."

Der zum Interimscoach beförderte Ex-Kovac-Co-Trainer Hansi Flick lobte sein Team für die dominante Spielweise: "Es ging nach den letzten Spielen darum, dass wir nach vorne verteidigen. Wir hatten 27 eigene Torschüsse und es gab nur einen gefährlichen Gegenstoß" , sagte der Coach, der vor allem mit seiner Viererkette um Javi Martinez und David Alaba in der Innenverteidigung zufrieden war: "Sie haben es richtig gut gemacht und haben ganz anders in der Defensive gestanden als zuletzt", stellte der 54-Jährige fest.

Flick über Bayern-Engagement: "Genieße es aktuell"

Laut Flick muss vor dem Kracher-Duell gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr) aber noch an einigen Stellschrauben gedreht werden: "Wir haben in der ersten Halbzeit immer mal wieder die falsche Entscheidung getroffen. Es war eng, wenn sie mit acht, neun Mann um den Strafstoß stehen. Das müssen wir trainieren", mahnte der Kovac-Nachfolger. Über seine Zukunft wollte sich Flick, wie schon bei seiner Antritts-PK, nicht äußern: "Es interessiert mich überhaupt nicht, was nach dem Samstag passiert. Ich genieße es aktuell."