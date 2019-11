Robert Lewandowski trifft auch unter Hansi Flick: FC Bayern im Achtelfinale der Champions League

Torjäger Robert Lewandowski bleibt auch nach der Trennung von Trainer Niko Kovac eine der wenige Konstanten beim FC Bayern. Der polnischen Nationalstürmer schoss die Münchner mit seinem Treffer in der 69. Minute beim mühevollen 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus auf die Siegerstraße und sorgte damit dafür, dass der deutsche Rekordmeister schon nach dem vierten Spieltag der Gruppenphase ins Achtelfinale der Champions League einzog. Insgesamt lieferten die Bayern, die kurz vor dem Ende durch Ivan Perisic erhöhten (89.), allerdings auch im ersten Spiel unter Interimscoach Hansi Flick keine Glanzleistung ab.

Flick hatte die Anfangsformation gegenüber dem 1:5-Debakel am vergangenen Wochenende bei Eintracht Frankfurt nominell auf drei Positionen verändert. Neben Innenverteidiger Jerome Boateng blieben auch Thiago und Philippe Coutinho, der zumindest in der Nachspielzeit noch eingewechselt wurde, draußen. Stattdessen setzten die Münchner drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund in der Mittelfeldzentrale auf ein Dreieck mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka sowie dem offensiven Thomas Müller.