FC Bayern trotzt Torlinien-Technik und Rückstand: Thomas Müller und Robert Lewandowski drehen Partie in Piräus

Was für ein Test für Kopf und Körper, für Nerven und Muskeln, den der FC Bayern in der hitzigen Atmosphäre des Georgios Karaiskakis-Stadions bestehen musste. Die Münchner gewannen das knifflige Auswärtsspiel der Champions League beim griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 3:2 – dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski (34./62.). Beide Male auf Vorlage von Thomas Müller, dessen Aufstellung sich lohnte. Das dritte Tor erzielte Joker Corentin Tolisso mit einem herrlichen Weitschuss (75.).

Damit hat sich Bayern mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel eine sehr gute Ausgangslage erkämpft, vorzeitig das Achtelfinale zu erreichen und viel wichtiger: aus der Krise geschossen. Trainer Niko Kovac hat auch gewonnen – ein paar ruhigere Tage. Lewandowskis Lauf geht weiter und weiter. 13 Pflichtspiele, 18 Tore – unglaublich und beinahe unheimlich. Der Torjäger ist Bayerns Lebensversicherung. Nach einer wackligen ersten Hälfte, in der die Bayern durch den Kopfballtreffer von Youseff El Arabi (23.) in Rückstand gingen, fingen sich die Gäste.

Bayern: Sorgen um Hernandez und Martinez

Spiel gedreht, Selbstvertrauen getankt – aber wieder zwei Spieler verletzt verloren. Javi Martinez blieb zur Pause in der Kabine, Lucas Hernández musste nach einer knappen Stunde verletzt ausgewechselt werden. Das Defensiv-Dilemma der Bayern geht weiter, auf Abwehrchef Niklas Süle, der sich einen Kreuzbandriss samt Meniskus-Schaden im linken Knie zugezogen hat, wird man wohl bis Saisonende verzichten müssen.

Dicke Überraschung in der Startaufstellung: Müller durfte von Beginn an ran. Ja, richtig gelesen. Der Müller, der zuletzt sechs Mal hintereinander auf der Bank gesessen und der eine Debatte ausgelöst hatte, die Präsident Uli Hoeneß gegenüber den Medien als „Schweinerei“ bezeichnete, weil diese angeblich Müllers Nominierung für die erste Elf gefordert hatten. Kingsley Coman bekam eine Pause, Müller rückte auf den rechten Flügel, also nicht auf seine Wunschposition, auf die Zehn. Dort ist Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho von Kovac fix gebucht. Dass beide zusammen nicht in der Offensiv-Zentrale spielen können, hatte der Trainer bereits ausgeschlossen.

Thomas Müller auf dem rechten Flügel

Aber Müller rechts auf dem Flügel? Hoeneß: „Ach, das kann er doch nicht so gut, das weiß doch jeder. Das mag er doch auch nicht.“ Dabei ist er als Rechtsaußen im System von Joachim Löw 2014 in Brasilien Weltmeister geworden – allerdings mit Philipp Lahm als Hintermann. Auf die Nominierung von Müller angesprochen, sagte Kovac vor Anpfiff bei Sky: „Ich bin keiner, der sich von außen beeinflussen lässt.“Es war ein wunderbarer spätsommerlicher Tag in Athen mit Sonne pur, der die zuletzt aufgekommene Herbst-Depression im Verein etwas vertrieb. Das gute Ergebnis dürfte die Stimmung weiter aufhellen.

Krawalle bei Youth-League-Spiel der Bayern

Wären da nicht die schweren Fan-Krawalle gewesen. Am Nachmittag hatte es in Piräus schlimme Ausschreitungen beim Youth-League-Spiel der Bayern bei Olympiakos gegeben. Es stand 4:0 für die U19 der Münchner, als in der 84. Minute gut 50 vermummte Olympiakos-Ultras, die zum Teil mit Motorrad-Helmen trugen, den Platz auf dem Trainingsgelände stürmten. Sie warfen Bengalos, stürmten auf den Bayern-Block zu.

Ihr Ziel: Die Blockfahnen. Weil sich die Bayern-Anhänger wehrten, gingen die Ultras mit Holzknüppeln und Holzstangen bewaffnet auf sie los. Fünf Bayern-Fans wurden dabei schwer verletzt – unter anderem beklagte einer eine gespaltene Lippe – und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzten wurden von der medizinischen Abteilung der Bayern erstversorgt, die übrigen Fans verließen unter Polizeischutz das Gelände. Die Partie war für eine halbe Stunde unterbrochen, wurde dann im Mittelkreis zu Ende gespielt. Auch in der Metro zum Stadion Übergriffe. Beim Spiel der Profis blieb es im Stadion friedlich.

