Kommentar zum Final-Einzug in der Champions League: Diese Giga-Bayern stehen erst am Anfang 

Diesmal also Serge Gnabry. Beim 3:0-Sieg im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon war er es, der den FC Bayern mit seinen beiden herrlichen Treffern auf die Siegerstraße brachte - es waren seine Tore acht und neun in dieser Königsklassen-Saison, bevor Robert Lewandowski seinen 15. Treffer folgen ließ. 24-mal ließen es die beiden bislang im gegnerischen Kasten klingeln - das hat vor ihnen noch nie ein anderes Sturmduo geschafft.

Am Sonntag wollen sich die Giga-Bayern (20 Pflichtspielsiege in Folge) gegen Paris St. Germain nun zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple sichern. Doch unabhängig davon, ob das tatsächlich gelingt, gehört der Mannschaft von Hansi Flick die Zukunft - in der Bundesliga , und in Europa!

Der Trainer scheint wie gemacht für den Luxuskader, hat von seinen 35 Partien unglaubliche 32 gewonnen. Unter ihm blühen Profis wieder auf, die andere Trainer (Gruß an Jogi Löw...) bereits in die Rente schicken wollten - wie Jerome Boateng und Thomas Müller . Lewandowski spielt die beste Saison seiner Karriere. Kaum zu glauben, dass da noch Luft nach oben war. Mit Alphonso Davies (19) wächst ein neuer Topstar heran.

Der Torhüter bleibt auch in den nächsten Jahren Teil der Achse, die mit Niklas Süle (24), Joshua Kimmich (25), Leon Goretzka, Gnabry (beide 25) und Lewandowski schon jetzt bestens besetzt ist und bald um einen weiteren, neuen Superstar erweitert wird: Ab dem 1. Bundesliga-Spieltag soll auch Leroy Sane (24) die Bayern-Fans verzücken und die gegnerischen zur Verzweiflung treiben. In Deutschland haben sie sich von Dortmund bis Leipzig ohnehin längst mit den Unbesiegbaren abgefunden. Und in Europa?

ManCity, Chelsea und Co. wollen zurückschlagen

Natürlich werden die Großen dort versuchen, zurückzuschlagen. Doch kein Klub ist annähernd so gut aufgestellt für die Zukunft wie der FC Bayern. Bei Manchester United und dem FC Chelsea will man gerade erst etwas Neues aufbauen, bei ManCity und in Barcelona kehrt man noch die Scherben der Königsklasse zusammen. In München können sie all das ganz entspannt beobachten. Die Giga-Bayern stehen erst am Anfang.