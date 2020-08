Bayern-Gegner Olympique Lyon im Kader-Check: So stark sind Depay, Aouar und Co.

Jerome Boateng brachte am Sonntag das auf den Punkt, was viele gedacht hatten. "Wir waren überrascht", sagte der Verteidiger des FC Bayern, als er über das Viertelfinale in der Champions League zwischen Manchester City und Olympique Lyon sprach. Die Franzosen hatten am Samstagabend mit 3:1 gegen die Mannschaft von Pep Guardiola gewonnen - und sich endgültig den Beinamen "Favoritenschreck" erarbeitet. Schließlich schaltete die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia nicht nur City aus. Zuvor musste bereits der italienische Meister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo dran glauben. Nun spielt OL am Mittwoch gegen den FC Bayern im Halbfinale.

„Wir verdienen es, hier zu sein“, sagte OL-Trainer Garcia. „Ich hoffe, wir schaffen es ins Finale. Wir können sehr darauf hoffen, das zu erreichen.“ Ausgeschlossen ist das nicht, wenngleich sich der FC Bayern beim 8:2-Sieg über den FC Barcelona in glänzender Verfassung zeigte. „Die Bayern sind der Topfavorit“, sagte daher Moussa Dembélé, der Doppeltorschütze gegen City. Dennoch kämpft Lyon um weit mehr als nur die Finalteilnahme. Die Spieler kämpfen um ihre Zukunft - und die Zukunft des Vereins. Sollten Dembélé, Memphis Depay und Co. nämlich am Ende des Turniers in Lissabon nicht den Henkelpott in die Höhe strecken, droht Olympique Lyon der Ausverkauf der Stars. Dann würde der Klub nächstes Jahr nicht international spielen, weil man in der Ligue 1 vor dem Abbruch nur auf Platz sieben kam. Trotzdem ist die Mannschaft brandgefährlich, gespickt mit Stars und Top-Talenten. Olympique Lyon im Kader-Check.

Die Stars von Olympique Lyon Allen voran ist da der Niederländer Memphis Depay, der einen Marktwert von 44 Millionen Euro hat, zu nennen. "Er ist der Führungsspieler im Team", sagte Youri Mulder dem SPORTBUZZER. "Memphis ist schnell, abschlussstark – und spielt beeindruckend", so der ehemalige Stürmer des FC Schalke. Er kennt Depay gut und begleitete seine Karriere als Experte für das niederländische Fernsehen. Besonders beeindruckt ist er von der Entwicklung vom Flügelspieler zum durchsetzungsstarken Stürmer. "Er ist körperlich stark, spielt intuitiv und hat die Qualität, auch an einem Spieler vorbeizugehen", so Mulder. Der 26-Jährige beeindruckt nicht nur Mulder – auch Topvereine sollen auf den Kapitän aufmerksam geworden sein. Unter anderem Milan und Borussia Dortmund wurden zuletzt mit ihm in Verbindung gebracht. Einziges Problem: Depay kommt gerade erst von einer Kreuzbandverletzung zurück, ist noch nicht bei voller Leistungsstärke.

Alle Sieger der Champions League Saison 1992/1993: Im Olympiastadion München besiegt Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler (links) steht bis zur 78. Minute auf dem Platz. ©

Nicht minder wichtig ist Houssem Aouar im zentralen Mittelfeld. Der 22-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln ist Dreh- und Angelpunkt des Spiels - und für Ex-Bayern-Spieler Willy Sagnol ein großes Versprechen für die Zukunft. "Er kann ein super Achter werden. Er ist Toni Kroos ein wenig ähnlich. Er hat eine super Technik, ist fußballerisch sehr klug. Er hat so ein großes Potenzial, dass er ein super Spielmacher sein kann", sagte Sagnol dem SPORTBUZZER. Allerdings sei er noch zu inkonstant in seinen Leistungen. "Wir sehen noch nicht sein Potenzial, dabei ist das riesig. In der Champions League macht er oft wirklich gute Spiele, in der Liga taucht er aber viel zu häufig ab."

Die Zentrale Mit Bruno Guimaraes und Maxence Caqueret hat Aouar zwei großartige Fußballer an seiner Seite, die ein kompaktes Dreiergespann in einem Fünfer-Mittelfeld bilden. Guimaraes kam im Winter von Paranaense nach Lyon und ist die perfekte Ergänzung des Garcia-Mittelfelds geworden, da er enorm laufstark ist und viele Löcher stopft. Die hochgelobten Offensivspieler von Manchester City hatten große Probleme an ihm vorbeizukommen. Ähnliches galt für Caqueret, der abgebrüht auftritt mit seinen 20 Jahren. An ihm gibt es kein so leichtes Vorbeikommen - da müssen auch die Profis des FC Bayern erst einmal eine Lösung finden.

Internationale Pressestimmen zum Guardiola-Aus in der Champions League Pep Guardiola ist mit Manchester City aus der Champions League ausgeschieden. Die Presse sieht die Schuld für das Viertelfinal-Aus insbesondere beim Trainer. Der SPORTBUZZER zeigt die wichtigsten Reaktionen. ©

Die Defensive Die eine große Schwachstelle gibt es im Team von Garcia nicht. Durch eine Fünferkette mit zwei hochstehenden Außenspielern wie Leo Dubois und Maxwel Cornet arbeitet das Team gut gegen den Ball. Allerdings sind die drei Innenverteidiger Jason Denayer, Marcelo und Marcal nicht die schnellsten Spieler. Das könnten die Profis des FC Bayern um Alphonso Davies und Serge Gnabry durchaus zu nutzen wissen. Auch ist Torhüter Anthony Lopes nicht immer sicher.