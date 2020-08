Bayern-Trainer Flick schließt Startelf-Einsatz von Benjamin Pavard gegen Olympique Lyon aus

Hansi Flick wird im Halbfinale der Champions League am Mittwochabend in Lissabon gegen Olympique Lyon zunächst auf Benjamin Pavard verzichten. "Benjamin hat sehr hart gearbeitet. Wir sind sehr happy, dass er hier ist. Er ist keine Option für die Startelf, aber eine Option für den Kader", sagte der Trainer des FC Bayern und verwies auf das Abschlusstraining am Dienstagabend. Dann werde sich endgültig entscheiden, ob der zuvor verletzte französische Weltmeister ins Aufgebot rutsche.