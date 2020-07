FC Bayern fit für Champions League: Gnabry schießt FCB zum Testspiel-Sieg gegen Marseille

Der knapp zweiwöchige Sommerurlaub nach dem DFB-Pokal-Sieg Anfang Juli hat den Profis des FC Bayern München offensichtlich nicht geschadet. Der Rekordmeister präsentierte sich am Freitagnachmittag im Testspiel auf dem Bayern-Campus gegen Olympique Marseille in guter Form - und setzte sich dank des Treffers von Nationalspieler Serge Gnabry mit 1:0 gegen französischen Erstligisten durch. "Wir hatten erst eine Woche Training nach der Bundesliga-Pause. Es ist ein erstaunlich hohes Niveau", lobte Vorstandsmitglied Oliver Kahn in der Halbzeitpause des Spiels bei MagentaSport, wo das Spiel auch live und kostenlos übertragen wurde, sein Team.