Bericht: Ousmane Dembélé will nicht zum FC Bayern wechseln: "Chancen gleich null"

Nach Sky-Informationen wird ein möglicher Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Bayern nicht zustande kommen. Der französische Weltmeister wolle beim FC Barcelona bleiben, hieß es am Dienstagabend. „Die Chancen sind gleich null, dass Ousmane nächste Saison bei den Bayern spielen wird. Er ist und bleibt beim FC Barcelona“, sagte eine namentlich nicht benannte Person aus dem Berater-Team zu Sky. Damit müsste der deutsche Double-Gewinner weiter nach einem Flügelspieler suchen.

In der Vorwoche hatte die Sport Bild berichtet, dass die Münchner über eine Verpflichtung des früheren Dortmunders nachdenken. Der FC Bayern habe „einen spektakulären Plan B“, falls der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané nicht umzusetzen sei, schrieb das Magazin ohne Angabe von Quellen. Am Montag hatte auch das französische Fachmagazin France Football über das Interesse der Münchner an Dembélé berichtet und behauptet, der 22-Jährige sei das primäre Transferziel des Klubs.