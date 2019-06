Nach Hummels-Transfer: FC Bayern offenbar an Ozan Kabak vom VfB Stuttgart interessiert

Der 19-Jährige war erst im vergangenen Winter für elf Millionen von Galatasaray Istanbul zu den Schwaben gekommen, kann den Klub nun aber aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2024 befristeten Vertrag schon wieder verlassen. Kostenpunkt für etwaige Interessenten: Vergleichsweise überschaubare 15 Millionen Euro. Sky bringt neben den Bayern gleich drei weitere Klubs mit dem Teenager in Verbindung. So sollen der FC Porto, die AS Monaco und der AC Mailand eine Auge auf Kabak geworfen haben.