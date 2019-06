Bericht: FC Bayern verhandelt mit Ozan Kabak - Kovac will Stuttgart-Profi als Hummels-Nachfolger

Denn unmittelbar nach den Gesprächen zwischen dem FCB und dem Vertreter von Kabak, Spielerberater Fazil Özdemir, stieg der Türke in ein Flugzeug nach Mailand. Auch der AC Mailand mischt im Poker um den 19-jährigen Stuttgarter mit, der den VfB in diesem Sommer wegen einer Ausstiegsklausel verlassen kann. Immerhin: Die Verhandlungen in München sollen sehr positiv gelaufen sein, berichtet Sport1. Über die Gespräche in Norditalien ist dagegen nichts nach außen gedrungen.