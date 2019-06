Ozan Kabak beim FC Bayern im Gespräch: Stuttgart-Sportdirektor bestätigt Abschied

Ozan Kabak und Pablo Maffeo werden den VfB Stuttgart nach dem Abstieg aus der Bundesliga verlassen. Das bestätigte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber Sky. Der VfB startet am Donnerstag mit dem offiziellen Trainingsauftakt die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga - nur drei Wochen nach den Relegationsspielen gegen Union Berlin, nach denen Stuttgart den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste.