Bericht: FC Bayern bereitet Angebot für Juventus-Turin-Star Paolo Dybala vor - Transfer im Sommer?

Kommt ein Stürmer-Star von Juventus Turin zum FC Bayern? Offenbar schaut sich der Meister beim Klub von Cristiano Ronaldo nach Verstärkung um. Ein Transfer des offensiven Außenspielers Paola Dybala soll ganz oben auf der Liste der Bayern stehen. Wie der Corriere dello Sport am Mittwoch berichtet, soll der FCB ein Angebot für den 25 Jahre alten Argentinier vorbereiten.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Probleme bei der Ablöse

Probleme gibt es aber wohl vor allem bei der Ablösesumme. Dem Bericht zufolge bieten die Bayern der "Alten Dame" 80 Millionen Euro für Dybala. Juventus fordert aber 100 Millionen Euro für den Offensiv-Star. Darüber hinaus hatte Dybala zuletzt betont, sich in Turin gegen die Konkurrenz durchsetzen zu wollen. Ob der Argentinier also überhaupt wechseln will, ist daher durchaus fraglich. Vor allem, weil er ein angebliches Interesse der Bayern im vergangenen Winter noch abgewiesen hatte. Dybalas Vertrag bei Juve läuft noch bis Sommer 2022.