FC Bayern trifft auf PSG: Das sagen Trainer Flick und Sportvorstand Salihamidzic

Titelverteidiger FC Bayern München bekommt es in einer Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Endspiels mit Paris Saint-Germain zu tun. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt in den beiden Viertelfinal-Partien am 6./7. April und 13./14. April zunächst in der Allianz Arena und dann das Rückspiel in Paris.

Anzeige

"Im Viertelfinale gibt es nur starke Gegner. Es sind die besten acht Teams Europas, da braucht man zwei gute Spiele. Paris hat ein starkes Team, wie man auch schon im Finale gesehen hat", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Julian Draxler und Thilo Kehrer zählen ebenso zum exquisit besetzten Kader wie der frühere Münchner Juan Bernat. Auf dem Weg ins Viertelfinale brillierte Weltmeister Mbappé mit vier Treffern in den zwei Spielen gegen den FC Barcelona. In der französischen Meisterschaft belegt PSG aktuell Rang zwei.