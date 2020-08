FC Bayern vs. PSG: Wolff Fuss macht den Head-to-Head-Vergleich zum Champions-League-Finale

Es ist das Spiel des Jahres: Im Champions-League-Finale trifft der FC Bayern am Sonntagabend auf Paris Saint-Germain. Doch wer geht als Favorit in die Partie in Lissabon? Für den SPORTBUZZER macht Wolff Fuss den großen Head-to-Head-Vergleich von Lewandowski, Neymar und Kollegen.