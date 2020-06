Konkurrenz für den FC Bayern? Auch Paris Saint-Germain nimmt Ajax-Talent Sergino Dest ins Visier

Beim großen niederländischen Ausbildungsverein Ajax Amsterdam hat sich Rechtsverteidiger Sergino Dest bis zur Corona-Krise in die Notizbücher großer europäischer Vereine gespielt. Einer dieser Klubs will in Sachen Transfer jetzt wohl Ernst machen. Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain hat den 19-Jährigen laut eines Berichtes von France Football fest für die kommende Ligue 1-Saison ins Visier genommen.