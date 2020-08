FC Bayern sticht Paris Saint-Germain bei Trainingslager-Wahl in Portugal aus

Der deutsche Rekordmeister war in seinen Planungen flotter als Paris Saint-Germain. Der mögliche Finalgegner PSG muss sich in Faro, das ebenfalls an der Algarve liegt, auf seinen Auftritt an diesem Mittwoch gegen Atalanta Bergamo vorbereiten. Der FC Bayern hingegen residiert während des Finalturniers der Champions League im beliebten Hotel"Cascade" in Lagos.

"Das ist ein bekanntes und beliebtes Hotel, wo viele Vereine schon Trainingslager gemacht haben", erläuterte Flick. Aus der Bundesliga waren schon RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg in dem Luxusresort, das sich auch auf Fußballteams spezialisiert hat. Nach der Ankunft des Bayern-Trosses am Sonntagabend genossen einige Münchner Profis wie Thiago und Philippe Coutinho zunächst den wunderbaren Ausblick von der Steilküste auf den Atlantik.

Keine Urlaubsreise an der Algarve

Die Bayern sind aber zur Arbeit in Lagos und nicht zur Erholung. "Wir werden jetzt nicht sagen, wir sind in Portugal, wir sind in der Nähe des Meeres und machen jetzt eine Urlaubsreise", sagte Vize-Kapitän Thomas Müller. Den passionierten Golfspieler dürfte aber freuen, dass es in der Anlage eine Driving Range sowie Putting-Greens gibt.

