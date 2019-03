FC Bayern: Breitner erneuert Kritik an Hoeneß - "Es gibt keine zwei Meinungen"

Uli Hoeneß und Paul Breitner - das war mal die ganz große Freundschaft. Man habe über viele Jahre mehr Zeit miteinander verbracht, als mit den eigenen Frauen, sagte Breitner einmal über die beiden Legenden des FC Bayern München . Doch das ist passé, seit Breitner nach der Medienschelte von Hoeneß und Rummenigge im Herbst auf Distanz zu den FCB-Bossen gegangen war. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung bekräftigte der Weltmeister, dass er seit Jahren schon kein intensives Verhältnis mehr zu Hoeneß pflege.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

"Die Geschichte mit Uli ist seit vielen Jahren abgeschlossen" , betonte Breitner. Zwischen 1983 und den 1990er Jahren habe er mit Hoeneß "wegen einer Lappalie" bereits im Clinch gelegen. Breitner: "Zehn Jahre lang haben wir nicht mehr geredet, uns dann aber ausgesprochen, damit wir wieder vernünftig miteinander umgehen. Im Wissen, dass es das nie mehr geben wird, was unsere Freundschaft so wertvoll gemacht hat." Trotzdem stieg Breitner 2007 als "Markenbotschafter" beim FCB ein, hörte aber 2016 wieder auf. Der Reiz habe nachgelassen.

Breitner über Hoeneß' Eingeständnis zur Medienschelte: "Na bravo"

Der 67-Jährige gilt als kritischer Freigeist und störte den internen Frieden des FCB zuletzt nach der Pressekonferenz im Herbst, als Hoeneß und Rummenigge die Kritik an Spielern und Trainer Niko Kovac mit der Verletzung von Menschenrechten gleichsetzten. Zuletzt hatte Hoeneß ("Ich habe mit Paul Breitner gebrochen") eingestanden, dass sie dabei über das Ziel hinausgeschossen waren. Breitner: "Hat er das? Na bravo. Es gibt in dieser Sache keine zwei Meinungen. Ich kann doch als normal denkender Mensch diesen Auftritt nicht runterschlucken. Wenn jemand fragt, muss jeder sagen: Hallo, so geht’s nicht."