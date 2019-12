Kurioser Versprecher: Pep Guardiola bekommt den FC Bayern nicht aus dem Kopf

Auf der Pressekonferenz nach dem 4:1-Auswärtssieg von Manchester City beim FC Burnley am Dienstagabend hat Pep Guardiola selber kaum glauben können, was er da gerade gesagt hatte. Eigentlich wollte der Trainer der Citizens den Sommer-Transfer des Spaniers Rodri loben, verfing sich dann aber offenbar in seiner Gedankenwelt und leistete sich einen kuriosen Versprecher. Statt die Vorzüge des Mittelfeldspielers mit Bezug auf City hervorzuheben, verfrachtete er Rodri kurzerhand zu seinem Ex-Klub: Bayern München. Als ihm der Fauxpas bewusst wurde, fuhr er sich über das Gesicht und sagte nur: "Bayern München? Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung woran ich gerade gedacht habe."