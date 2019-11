Bericht: FC Bayern denkt über Pep Guardiola als Trainer-Nachfolger von Niko Kovac nach

Er gewann mit dem FC Bayern München in allen drei Jahren seiner Amtszeit die Deutsche Meisterschaft, wurde zweimal Pokalsieger und erreichte drei Mal in Folge das Halbfinale der Champions League: Pep Guardiola war während seiner Amtszeit beim FCB von 2013 bis 2016 eine echte Institution. Kommt es nun zum großen Comeback? Laut eines Berichts der Sport Bild soll der FC Bayern intern über eine Rückkehr des aktuellen Erfolgs-Trainers von Manchester City als Nachfolger des entlassenen Niko Kovac nachdenken. Er sei neben den bereits bekannten Kandidaten Thomas Tuchel und Erik ten Hag eine Option, so das Magazin.