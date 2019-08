Guardiola, Hernandez und nun Perisic: Diesem Mann vertraut der FC Bayern, wenn es wichtig wird

Ivan Perisic und der FC Bayern München - wer hätte noch vor wenigen Wochen erwartet, dass es zu diesem Transfer kommen würde? Doch jetzt ist der Wechsel plötzlich fix. Perisic wird künftig für den FCB auflaufen. Noch nicht am Freitag gegen Hertha BSC, denn dann ist der Kroate gesperrt. Sein Debüt dürfte der frühere BVB-Profi am 2. Spieltag gegen gegen Schalke 04 am 24. August feiern. Dass der Transfer des 30-Jährigen so reibungslos ablief, lag auch an einem Berater, der dem FCB immer wieder in Verhandlungen zur Seite stand.