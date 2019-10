Bleibt Leihspieler Ivan Perisic beim FC Bayern? Das sagt Boss Karl-Heinz Rummenigge

Sommer-Verpflichtung Ivan Perisic zeigt sich beim FC Bayern derzeit in guter Verfassung. Der Leihspieler von Inter Mailand absolvierte in der Bundesliga bislang vier Spiele und erzielte zwei Tore. Auch FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist mit der Leistung des Kroaten in München zufrieden. Der 30-Jährige habe "einen guten Anfang" gehabt und "einige Tore geschossen", sagte Rummenigge bei einer Veranstaltung der italienischen Tageszeitung Gazzetta dello Sport in Trient. Aus diesem Grund könnte sogar ein Verbleib von Perisic über die laufende Saison zum Thema werden.

Bayern erwägt feste Verpflichtung von Perisic

Die Leihe läuft bis Sommer 2020, die Kaufoption soll bei 20 Millionen Euro liegen. Rummenigge sagte: "Ich schließe die Verpflichtung von Perisic nicht aus." Bayern werde in der Saison gemeinsam mit dem Spieler und Inter beraten, wie es weiter gehe. Perisic selbst hatte sich vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Portal The Athletic selbstbewusst gezeigt, was seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister angeht. "Ich glaube an mich. Ich kann den Klub davon überzeugen, mich zu halten", betonte der kroatische Vizeweltmeister.

Rummennigge bei Ancelotti-Abschied zu Tränen gerührt

Die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti beim FC Bayern München im September 2017 ist Karl-Heinz Rummenigge nahegegangen. Das erzählte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag bei einer Veranstaltung der italienischen Tageszeitung Gazzetta dello Sport in Trient. "Ich erinnere mich, dass mir fast die Tränen gekommen sind, als ich ihm sagen musste, dass seine Zeit in Bayern leider vorbei ist", sagte Rummenigge. Der italienische Coach sei aber nicht sauer gewesen. "Er ist aufgestanden, hat mich umarmt und gesagt: Du bist nicht mehr mein Boss, aber du bleibst mein Freund. Danach musste ich weinen", erinnerte sich Rummenigge.

Die Bayern-Trainer seit Giovanni Trapattoni Giovanni Trapattoni (1996-1998): In seinen zwei Jahren bei den Bayern schrieb der Italiener mit den legendären Sätzen "Was erlauben Strunz?" und "Ich habe fertig" im März 1998 Geschichte. In seiner ersten Saison konnte Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, kurz vor Ende von Trapattonis Zeit beim FCB gewannen sie auch den DFB-Pokal. Ab Sommer 1998 trainierte er dann AC Florenz, wurde später außerdem unter anderem noch italienischer Nationaltrainer. ©

Ancelotti war 2016 nach München gekommen und hatte im ersten Jahr den Meistertitel in der Bundesliga gewonnen. In seiner zweiten Saison aber musste er nach einem verpatzten Start und einer 0:3-Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain vorzeitig seinen Platzt auf der Trainerbank räumen. Sein Verhalten beim Rauswurf habe gezeigt, "dass er ein großer Mann ist", sagte Rummenigge. "Carlo besitzt eine unglaublich Gelassenheit."

