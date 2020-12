Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Alphonso Davies soll gegen Lok Moskau Comeback feiern

Ein Langzeitverletzter kehrt in das Aufgebot des FC Bayern München zurück: Wie Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Lokomotive Moskau bestätigte, wird Alphonso Davies gegen den russischen Klub wieder zum Kader der Münchner gehören. Der kanadische Linksverteidiger fehlte dem FCB seit Ende Oktober mit einem Bänderriss im Sprunggelenk.

Es sei "erfreulich", dass der 20-Jährige am Mittwoch (21 Uhr, Sky) wieder zum Aufgebot stoße, sagte Flick und verriet: "Es ist auch angedacht, dass er spielt, ob von Beginn oder ob er eingewechselt wird, wissen wir noch nicht." Beim Abschlusstraining war "Phonzy" schon wieder voll dabei. Er absolvierte am Ende der vergangenen Woche erstmals wieder volle Einheiten mit seinen Teamkollegen.

Flick wollte indes noch nicht verraten, ob er angesichts der Tatsache, dass die Münchner schon als Gruppensieger feststehen, erneut in großem Stil rotieren wird wie in der vergangenen Woche beim 1:1 gegen Atlético Madrid - auch wenn er betonte, dass der "eine oder andere Spieler hochbelastet" sei. "Wir wissen noch nicht, ob wir durchwechseln. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und unsere Serie ausbauen. Dazu gehört, dass wir gewinnen. So gehen wir in das Spiel", sagte Flick, der vor "spielstarken" Moskauern warnte.