Bayern-Trainer Nagelsmann erklärt Personalsituation vor Wolfsburg-Spiel – Chance für Youngster Tillman?

Herbstmeister FC Bayern muss bei der Besetzung des zentralen Mittelfelds auch zum Hinrunden-Abschluss am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg improvisieren. Wie Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte, stehen neben Joshua Kimmich auch Corentin Tolisso und Leon Goretzka weiterhin nicht zur Verfügung. Auch der Einsatz von Marc Roca, der beim 5:0 unter der Woche beim VfB Stuttgart erstmal seit über zehn Monaten in der Bundesliga-Startelf stand, ist nicht gesichert. "Er hat es gut gemacht, hatte aber auch eine körperlich Reaktion auf die Belastung. Wir müssen abwarten, wie sich die Werte bis morgen entwickeln."

