Philippe Coutinho schießt Bayern-Frust weg: Tor und starke Leistung für Brasilien

Nach zuletzt mäßigen Auftritten und seiner Verbannung auf die Ersatzbank des FC Bayern hat Phillipe Coutinho im Trikot der Selecao gegen Südkorea geglänzt. Beim 3:0 der Brasilianer am Dienstag in Abu Dhabi ließ Coutinho immer wieder seine Klasse aufblitzen und verwandelte in der 36. Minute einen Freistoß sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0. Die weiteren Treffer im Mohammed-Bin-Zayed-Stadion steuerten Lucas Paqueta (9.) und Danilo (60.) bei.