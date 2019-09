FC Bayern: Philippe Coutinho feiert Tor-Premiere nach Elfmeter-Wirbel gegen Köln

Tor-Premiere für Philippe Coutinho beim FC Bayern München. Der neue Superstar des FCB hat in seinem fünften Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister seinen ersten Treffer erzielt. Gegen den 1. FC Köln am 5. Spieltag der Bundesliga traf der Brasilianer per Elfmeter. Glatt lief die Coutinho-Premiere allerdings nicht: Nach Videobeweis musste der 27-Jährige seinen Elfmeter noch einmal wiederholen. Bayern- und Köln-Spieler waren bei der Ausführung zu früh in den Strafraum gelaufen. Nach dem zwischenzeitlichen 3:0 durch Coutinho gewann der FCB locker mit 4:0 gegen die Kölner.

Nach Tor-Premiere von Phlippe Coutinho: Elfmeter muss wiederholt werden - doch Coutinho bleibt cool

Was war passiert? Köln-Verteidiger Kingsley Ehizibue foult den frei vor Köln-Keeper Timo Horn stehenden Coutinho als letzter Mann. Ehizibue sieht die Rote Karte, Coutinho darf den Elfmeter schießen. Regulärer Schütze ist eigentlich Robert Lewandowski, der aber zuvor schon beide Treffer zum 2:0-Zwischenstand erzielt hatte. Den Elfmeter verwandelt der Brasilianer locker per Schuss in die Mitte.

Doch per Videobeweis wird aufgedeckt, dass sowohl Bayern- als auch Köln-Spieler während der Ausführung zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Der Strafstoß muss wiederholt werden. Beim zweiten Versuch versenkt Coutinho den Ball abermals locker - diesmal oben links. Pikant: Auch beim BVB-Spiel am Dienstag gegen den FC Barcelona liefen am Dienstag in der Champions League einige Barca-Spieler beim Elfmeter von Dortmund-Star Marco Reus frühzeitig in den Strafraum. Dort wurde der Elfmeter zum Ärger der BVB-Fans allerdings nicht wiederholt.

Coutinho trifft in der ersten Halbzeit gegen Köln den Pfosten

Die Coutinho-Premiere für den FC Bayern gegen die chancenlosen Kölner hätte schon früher erfolgen können. In der 14. Minute hatte die Leihgabe des FC Barcelona bereits per Freistoß nur den Pfosten getroffen. Beim 1:0 war Coutinho auch an der Entstehung des Lewandowski-Treffers beteiligt. Das Spiel gegen Köln war erst die dritte Pflichtspiel-Partie von Coutinho in der Startelf der Bayern.

Obwohl er bis zuletzt ohne Tor und Vorlage blieb, holte sich Coutinho nach seinem Auftritt in der Champions League beim 3:0 gegen Roter Stern Belgrad ein Sonderlob von Trainer Niko Kovac ab. "Er bringt eine andere Dimension in unser Spiel", sagte der Bayern-Coach.

