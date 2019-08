Von der Seleção bis zum FC Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern

Bereits vor seinem Transfer zum FC Bayern spielte Coutinho für zahlreiche Klubs und gewann zuletzt auch einen wichtigen Titel mit der Nationalmannschaft. Der SPORT BUZZER zeigt die Karriere des "kleinen Magiers" in Bildern!

Liverpool, Barcelona, Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern

Wie die Bayern am Montag mitteilten, wird der 27 Jahre alte Offensivspieler für eine Saison von dem spanischen Traditionsverein ausgeliehen. Anschließend hat der FC Bayern eine Kaufoption. Nach Angaben des FC Barcelona beläuft sich die Leihgebühr auf 8,5 Millionen Euro, die Kaufoption hat einen Umfang von 120 Millionen Euro . Bei vielen Bayern-Fans herrscht bereits große Vorfreude auf den brasilianischen Superstar .

"Das ist ein Topspieler! Und solche Spieler können in der Saison den Unterschied ausmachen, ob du etwas gewinnst oder nicht", sagte Robert Lewandowski: "Wir sind sehr zufrieden." Der Torjäger hatte unruhig auf das Ende des Münchner Transferstaus gewartet , der sich mit den namhaften Leihspielern Coutinho und Ivan Perisic sowie dem Gladbacher Mittelfeld-Talent Michael Cuisance spät, aber dann im Eiltempo auflöste.

In der Bundesliga hatte der Revier-Klub dann am ersten Spieltag tatsächlich die Nase vorn und kletterte durch einen 5:1-Sieg gegen den FC Augsburg auf Platz eins. Der Rekordmeister verpasste indes einen gelungenen Start in die Bundesliga-Saison 2019/20. Gegen Hertha BSC kamen die Münchner im Auftaktspiel nicht über ein 2:2 hinaus.