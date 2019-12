Philippe Coutinho bezeichnet einstigen Bayern-Star Lucio als Vaterfigur: "Er hat mich behandelt wie sein Kind"

Heute Verkaufsstart für die EM 2020: So kommen deutsche Fans an Tickets

Auch in der Bundesliga hat der brasilianische Nationalspieler die hohen Erwartungen noch nicht vollends erfüllt. Dennoch könnte sich Coutinho vorstellen, in München heimisch zu werden. "Geplant ist, dass ich ein Jahr bleibe", hatte er zuletzt erklärt: "Ich konzentriere mich auf diese Zeit. Wenn alles passt, würde ich sehr gerne bleiben." Um den Techniker langfristig an sich zu binden, müsste der deutsche Rekordmeister allerdings tief in die Tasche greifen und ihn zum Rekordeinkauf machen. Die für den kommenden Sommer festgeschriebene Ablöse liegt bei 120 Millionen Euro.