FC Bayern: Das sagen Coutinho und Trainer Kovac zum Debüt des neuen Superstars

Kovac mit Coutinho-Debüt beim FC Bayern "außerordentlich zufrieden"

Während Hernandez der Königstransfer in der Abwehr ist, soll Coutinho offensiv in eine tragende Rolle schlüpfen. Er wolle hart an sich arbeiten, kündigte der Brasilianer an. "Kovac hat mir gesagt, dass ich auf dem Platz ganz ich selbst sein soll. Es ist toll, mit Lewandowski zusammenzuspielen, er ist eine Legende." Der Pole stahl Coutinho bei dessen Debüt gewissermaßen die Show, schoss alle drei Tore gegen die Schalker. In der Saison hat er bereits fünf Treffer erzielt.