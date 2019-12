Internationale Pressestimmen: "Magischer" Philippe Coutinho sorgt für "Bayern-Fiesta"

Die Gala von Philippe Coutinho gegen Werder Bremen verzückte Europa und die Welt. Der brasilianische Nationalspieler des FC Bayern wird von der internationalen Presse nach seinen drei Toren und zwei Vorlagen beim 6:1 gegen Werder Bremen mit Lob nur so überschüttet. Selbst die New York Times berichtet davon, wie der 27-Jährige den Münchnern mit seinem Dreierpack dazu verhalf, den Gegner zu "zerstören".

In seiner Heimat heißt es bei Globo Esporte, dass Coutinho eine regelrechte "Show abgeliefert" habe. Und auch die Spanier, die mit dem Mittelfeldspieler in dessen Zeit beim FC Barcelona alles andere als zimperlich umgegangen waren, finden anerkennende Worte. Für Frankreichs L'Equipe war der Auftritt Coutinhos indes schlicht "magisch". Warme Worte, die Balsam auf die Seele der bisher mehr kritisierten als gelobten Barca-Leihgabe, die die Bayern im kommenden Sommer für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro fest verpflichten könnten.