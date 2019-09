Bayern-Trainer Niko Kovac mit klarer Ansage an RB Leipzig - Poker um Einsatz von Philippe Coutinho

Ob der neue Superstar Philippe Coutinho in Leipzig von Beginn an wirbeln wird, ließ der Bayern-Trainer indes offen. Man müsse abwarten, in welchem Zustand der Brasilianer am Donnerstagnachmittag von den in den USA ausgetragenen Länderspielen gegen Kolumbien (2:2) und Peru (0:1) zurückkehren werde. "So eine Reise schlaucht und ist sehr anstrengend", sagte Kovac, der betonte, dass er "ausgeruhte Spieler" benötige. Als erste Alternative zu Coutinho kommt Thomas Müller in Frage, der nach seiner Ausmusterung beim DFB-Team keine Reisestrapazen in den Knochen hat. Kovac wollte sich öffentlich nicht festlegen: "Wie es am Wochenende ausgeht, kann und will ich noch nicht sagen."