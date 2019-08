Bericht: FC Barcelona lehnt Bayern-Angebot für Coutinho-Leihe ab - Transfer zu PSG?

Der FC Barcelona hat einem spanischen Zeitungsbericht zufolge ein Angebot des FC Bayern München für die Ausleihe des brasilianischen Fußballers Philippe Coutinho abgelehnt. Weder der katalanische Klub noch der Spieler selbst seien bereit, auf die derzeitige Transfer-Offerte des FCB einzugehen, schrieb das in Barcelona erscheinende Fachblatt Mundo Deportivo am Dienstag. Bis zum Transferschluss hätten die Bayern, die am Dienstag Ivan Perisic verpflichtet hatten, aber noch Zeit, das Angebot zu verbessern, hieß es.